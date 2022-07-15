美國總統拜登訪問以色列期間，指美國將繼續在中東發揮領導力，不允許中俄填補真空，違背美以兩國利益。對此，中國外交部發言人汪文斌今回應，中東人民是中東的主人，中東不是誰家的後院，更不存在所謂真空。

汪文斌表示，長期以來，中國始終支持中東人民獨立自主探索自身發展道路，支持中東國家團結協作解決地區安全問題，為維護中東和平、促進中東發展、推動中東熱點公正合理解決，發揮應有作用。中方願與國際社會一起，繼續為中東實現和平發展貢獻更多正能量。