去年新冠肺炎疫情升溫期間，賈永婕勇於跳出募款捐物資、便當到醫院的善舉，讓她被封上防疫女神美名，然而家家有本難念的經，今(16日)媒體報導，賈永婕弟弟和舅舅疑因詐騙鬧上法庭，賈永婕母親錄音做筆錄時，竟稱賈永婕和弟弟平時都沒來看她，暗指兩人不孝，對此，賈永婕稍早在臉書正式回應了。

賈永婕出身於軍人家庭，父親賈大駿畢業於海軍官校，今年3月她自曝活了這麼大才知道家中有個世紀之謎，「這個秘密是我爺爺奶奶守了一輩子的秘密！原來爸爸不是爺爺親生的孩子！」，並指爸爸應該是別人的二房所生的孩子，「沒想到在那個動盪的年代爸爸的親生父親因故入獄，被判了死刑」。

而奶奶當年扛下養育賈永婕父親的責任，暗戀奶奶已久的爺爺更一口氣願意扛下照顧奶奶和賈永婕爸爸的責任，「不難想像爺爺經歷了多大的家庭革命，爺爺的出生（身）非常好，家族很大，我其實是今天早上才知道原來爺爺的爸爸賈德耀當過中華民國國務總理兩個月段祺瑞執政時期」。

未料，賈永婕驚人的家務事不只這一樁，最近賈永婕的弟弟賈永騏質疑舅舅詐騙74歲賈母高達2700萬的保單解約金，主因是賈永騏發現母親在舅舅家居住其間7張保單突然解約，得到的2700萬進了舅舅在美國的戶頭，但賈永婕舅舅澄清是賈永婕母親知道他們要買房願意幫忙，便決定以借貸、請公證人公證的形式借這筆錢，並非私吞。

賈永婕的母親還在錄音檔中自述和兒子女兒的關係，稱兩人沒照顧她，「他們從來沒看過我啊！你看哪有來過啊！」，並說孩子有自己的工作事業，保單是她的，「拿回來的錢我們自己花用，管他們去的」，而最後賈永婕舅舅獲不起訴。

賈永婕發文回應質疑母親遭詐騙經過。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

對此，賈永婕稍早在臉書發長文表示據她所知，母親跟弟弟並沒有收到不起訴處分，而媽媽5年前已被判定失智，無法財產自理，舅舅、舅媽都知情，她認為舅舅、舅媽帶著媽媽去解約的行徑很可疑，「嚴重侵害我母親的權益」，而弟弟報案後，甚至發現媽媽名下財產有被意圖變賣的跡象，「美國銷售方的房地產經紀公司法務人員也認定這筆錢的金流來源有嚴重問題，不予成交，請舅舅解約匯回。」

賈永婕進一步說，雖然這筆錢已經要回來了，但還有數百萬不知去向，至於報導所說的錄音檔，「很遺憾的是我母親失智了，在此狀態下，她很容易受到旁人引導，重複旁人對話。舅舅、舅媽引導母親說出我們不孝對話的錄音，甚至引導錄音同意借款於舅舅買房。到底是什麼樣的意圖要在對話中刻意錄音，有沒有經過剪接，無從得知」。

最後，賈永婕強調：「身為她的女兒，我與弟弟會盡到責任，保護她的財產，追究法律責任，陸續追回其他損失。在這邊也請社會大眾還有法律重視失智老人的權益。」