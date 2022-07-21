2022年投資騙子暴增。證期局副局長張子敏21日表示，今年上半年民眾陳情金融詐騙案共323件，金管會已移送128件，超過2021年全年民眾陳情336件中移送116件，張子敏表示移送案的確有增加的情況。

今年不少民眾收到簡訊，即某金融機構人員要求加LINE，張子敏亦表示，今年以來已發現有九家證券商、四家投顧、三家投信及一家金控被「冒名」，希望收費教導民眾買飆股等，金融機構都已在網頁上公告被冒名，且有具體事證者都會移送檢調。

張子敏表示，若是非法金融業者教人投資飆股、未上市櫃股票或海外低價股，並且有收費事證，就是違反投信投顧法，可處五年以下有期徒刑，併科100萬元以上、5,000萬元以下罰鍰。

金管會上半年移送的128件投資詐騙案，包括冒名金融業者詐騙、非法金融交易平台、以電話簡訊或LINE群組勸誘買股票、推銷販賣未上市股票、虛擬貨幣交易平台、經營非法期貨或非法投顧等態樣。

金管會並祭出五招協助防詐，一是建置合法金融機構名單及警示專區，在證期局網頁有合法證券商、投信投顧的名單及非法業者形態，投信投顧公會亦建立投資人保護專區及非法業者警示專區；二設立證券期貨反詐騙專線，提供民眾反詐騙諮詢服務；三持續教育宣導，強化投資人風險意識。

四是加強與內政部警政署合作，建立即時窗口，督導各公會業者、周邊單位持續強化詐騙情資蒐集，協助警政司法單位辦案；五督導證交所及櫃買中心強化監視制度，涉有不法交易，依相關規定處理，以維護大眾權益。