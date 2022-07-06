北投分局公園派出所陳姓員警上月28日晚間10時10分巡邏時，行經紗帽路116號，見65歲洪姓婦人向他揮手，經瞭解得知，婦人家中飼養7、8年的愛貓走失，員警擔心深夜發生意外，又無法勸阻婦人返家，只好熱心幫助，經過數十分鐘，員警以手電筒照射周遭轎車車底，發現婦人的愛貓，婦人抱起愛貓對員警再三表達感謝。

洪婦表示，愛貓原是流浪貓，從小撿回家飼養7、8年，28日因天氣炎熱，將窗戶打開透氣，晚上卻忘記關上，愛貓極富好奇心，竟跳出住家探索新環境，婦人在家遍尋不著後，沿著馬路上尋找數小時，直到深夜仍無所獲。

婦人看到巡邏員警揮手請求協助，員警看到婦人滿頭大汗，又緊張地手足無措，只好答應幫忙，員警藉經驗認為寵物貓會躲在剛熄火的轎車下方，立即以手電筒照射周遭停放轎車，並在其中一台車發現婦人的愛貓。

北投分局表示，警察除了維護治安、交通順暢，亦會主動發現需要協助與服務的民眾，適時的提供幫忙，也呼籲民眾如有緊急困難需要幫助，都可以就近向警察單位或撥打報案電話110尋求協助。