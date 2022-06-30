新冠肺炎「後疫情時代」來臨，民眾日趨習慣與病毒共存，根據台北市政府研考會最新民意調查結果，雖然4月後疫情升溫，但49％的民眾表示照常出勤沒有改變，較去年8月三級警戒後之調查增加8個百分點，其中又以從支援服務業及其他服務業的民眾出勤比例87％最高。

研考會電訪18歲以上臺北市民994人，是否因疫情再度升溫影響其上班型態，四成九表示照常出勤沒有改變，顯示本次疫情變化對民眾上班型態影響較小；而交叉分析發現支援服務業及其他服務業、住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業、營造業等可能因其工作型態較難彈性調整，照常出勤比例相對更高(87％、80％、74％、68％)。

另也詢問民眾最近一年來市府「對老人的照顧」是變好或是變差，24％認為變好，13％覺得變差，18％認為差不多，與前次調查(106年11月)相較，認為變好比例增加8個百分點，變差比例減少15個百分點，另有四成五表示不知道。在敬老卡使用及需求部分，在全體994名受訪者中，公車(66％)、捷運(58％)是敬老卡知曉度較高的使用項目，亦為民眾最想使用敬老卡之場域。