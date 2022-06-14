嘉義縣政府協助496位已故榮民「牽厝」忠靈祠，舉行安厝晉塔典禮。（張亦惠攝）

屏東縣內埔鄉第十公墓、高雄市燕巢區第四公墓及台南市關廟區壽人墓園，因地方政府都市計畫發展遷移墓座，其中共有496位單身亡故榮民需重新尋找安厝處，因鄰近縣市軍人公墓塔位不足，榮民服務處請嘉義縣協助安奉在鹿草鄉軍人忠靈祠，14日舉行安厝晉塔典禮。

典禮由國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬上將擔任主祭官，儀式簡單隆重，莊嚴肅穆。翁章梁表示，早期來台單身榮民在台灣安全及經濟發展擔任要角，今因土葬墓座已塌陷或損毀，嘉義縣可以協助讓他們安身在軍人忠靈祠，足以告慰已故榮民在天英靈。

退輔會主委馮世寬表示，都市發展迅速，工商產業逐漸往郊區發展，許多軍人墓地也被迫遷移，目前統計約有10幾萬位已故榮民散居各地恐受影響，退輔會希望獲得地方政府協助，合法起居遷徙，集中安置這些已故榮民。

嘉縣目前已協助彰化、台南、高雄、屏東等榮服單位共788位單身榮民安厝，馮世寬親自頒發榮光一等專業獎章及證書給翁章梁，表達謝意，除縣府協助安置，還有屏東縣阿猴城慈善會及台南市慈音寺功德會等團體善款捐助才完成此次善舉，阿猴城慈善會理事長李明祺也獲頒榮光獎章及證書。

民政處指出，忠靈祠建立於2001年，提供1萬2187櫃位，2018年開始提供一櫃雙罐（夫妻櫃）服務，目前已安厝6466位，只要是現役軍人在職、榮民身分因公或病亡故者皆可安厝於本祠。