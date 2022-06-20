新竹市21歲林姓男子日前在尖石鄉新樂村被毆重傷，涉案的張姓男子和張姓少年開車送到竹東榮民醫院「丟包」，林男傷重不治，2人被警方通知到案，檢察官訊問後認陳男涉犯傷害致死、妨害自由致死等罪嫌重大，且有串證之虞，20日向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准，張姓少年則由法官諭知收容。

據了解，林男與17歲張姓少年曾是同事，林陸續向張借了近7萬元未還，稱在尖石有朋友能幫忙還債，18日由22歲陳男開車載到尖石未見林男的友人，張姓少年認林男一直在騙，2人持棍棒毆擊林男的頭部及身體等處。

2人見林重傷倒地不起，18日晚8時許，將林男送到竹東榮民醫院急診室後即離去，林男經院方急救到20日凌晨仍告不治。

警方調閱醫院和台3線監視器，發現將林男送醫的車輛，通知陳男和張姓少年到案說明，也確認2人是將林男送醫後丟包的嫌犯。

檢察官賴佳琪到橫山分局確認涉案者身分隨即簽發拘票，將涉案的陳男及張姓少年拘提到案，訊問陳男後認涉犯傷害致死、妨害自由致死等罪嫌重大，且有串證之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准，張姓少年則由法官諭知收容。

據了解，檢警認為此案有些疑點，懷疑林男被毆重傷死亡案應該還有其他涉案人，陳男和張姓少年供出另有2名嫌犯，警方正全面追緝中。

新竹地檢署同時轉知犯罪被害人保護協會新竹分會，提供被害人家屬關懷與法律諮詢，以慰傷痛。