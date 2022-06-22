許姓街友被毆重傷送醫救回一命，但生活無法自理。（中華照顧者關懷協會提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北市文化公園發生街友疑遭暴力攻擊案，46歲許姓街友5月間被毆成重傷，倒地昏迷，新竹縣中華照顧者關懷協會派社工到場，叫救護車送醫救回一命，許男出院後找不到適合安置場所，警方也還未找到施暴的嫌犯。

該協會主任林俊智表示，許男是長期輔導的街友個案，5月18日下午5時許，接獲通報到場發現許男頭部腫脹，滿臉瘀青，昏迷躺在公園裡，緊急叫救護車送醫急救，因腦壓過高進加護病房救治。

許男經1個月的救治，順利從鬼門關救回來，但社工評估發現許男行為能力受損無法站立，大小便失禁，需長期照顧生活起居，因無家屬可聯繫，日前出院後先到協會安置，但許男有失智現象，記不起如何被毆。

林俊智說，該協會安置街友是在3樓，許男無法自行上樓，須要3名志工輔助上樓，並且缺乏居家照護人員照顧，協會只好代為募集社會資源，讓許男住進長照機構，期能逐漸康復。

林俊智說，許男若送長照機構安置，估計每月醫療和生活費用約要6、7萬元，目前該協會已協助申請低收身份減低負擔，並開立捐款專戶，希望社會大眾伸出援手，關心社會最底層的弱勢者，也希望類似的街頭暴力不在產生。愛心捐助專線：（03）5551295，林俊智