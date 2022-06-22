3年前苗栗縣林姓男子在私釀紅棗酒摻入K他命，與女鄰居與她女兒共同飲用，再假借幫女鄰居按摩將她褪去後撫摸胸部，最高法院駁回林的上訴，斥責他犯行嚴重，以想像競合犯依重罪、欺瞞之方法使人施用第三級毒品罪，將林男判處有期徒刑5年6月定讞。

林男在2019年8月9日攜帶高粱酒及內含第三級毒品愷他命之私釀紅棗酒各1瓶，前往其鄰居位在苗栗縣某處之住家，並在隱瞞該私釀紅棗酒內含愷他命成分之情況下，與女鄰居及她女兒共同飲用該瓶紅棗酒，讓鄰居母女在不知情的情況下施用愷他命。

女鄰居酒精及愷他命作用而精神非佳之際，林男假借為她按摩之名義，將她衣物褪去後，徒手撫摸她胸部，並在她反抗之際，徒手毆打她身體及頭部強制猥褻，後來鄰居母女命林男離開住處，並到警局報案。

侵入至案發住宅內，而足以生損害於甲女。後因甲女前往查看後，發覺甲○○已侵入至廚房內，經要求甲○○離去案發住宅，復經乙女於其後將上情告知親人而由親人協助報警，始查悉上情（甲○○另被訴對乙女強制猥褻部分，經原審判決無罪確定）。

一審苗栗地方法院及二審台中高分院考量林男為逞一己之性慾，竟將愷他命摻入紅棗酒後，以欺瞞之方式被害人母女服用愷他命，並對其中一人猥褻，影響其身心健康甚鉅，更嚴重侵害性自主權，所為甚屬不當，判囚5年6月，上訴後，最高法院駁回確定。