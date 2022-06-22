購物天后利菁說話犀利專業，2020年她將工作重心移往大陸，挑戰直播帶貨事業，近幾個月才暫時返台休養。日前預告有一張照片忍了5年沒有PO，讓許多人好奇是誰，利菁在昨（21）日公開，合照對象居然是大S老公具俊曄，超奇妙的組合讓許多粉絲吃驚。

利菁20日在facebook寫下「我有一張照片，忍了5年沒PO，可以曬嗎？多少人想看？跟韓國歐巴有關喔」，短短幾句話吊足粉絲胃口，經網友大力敲碗後，利菁21日公布照片，是和「國民姐夫」具俊曄的合照，很難想像兩人居然有交集。利菁說自己忍了5年之久，5年前到韓國錄音，當時利菁的韓國經紀人介紹酷龍給她認識，那時候在具俊曄的DJ工作室進行小訪問，至於為何當時沒有發布，利菁說「是怕影響那時婚姻中的大S」

利菁表示：「連前期他二人復合時，充滿粉紅甜蜜泡泡，太美好到不好打攪那份浪漫，又不敢放照片」，直到最近才終於放出來，當時利菁和具俊曄約定，如果有空到台灣一起聚聚，以及要上利菁主持的節目。利菁隔空喊話：「打勾勾是要兌現的喔！哈哈」，照片中利菁微微靠在具俊曄身上，而具俊曄紳士的將手插口袋，避免碰到對方身體，兩人面帶微笑，氣氛相當融洽；另一張照片中具俊曄與利菁扣住雙手做約定儀式，互動非常逗趣。

利菁分享5年前與具俊曄的合照。（圖／截取自利菁facebook）

不少網友看到照片紛紛留言「原來菁姐的歐巴是酷龍」、「他和台灣真的很有緣份」、「期待歐巴上台灣節目」、「哈～真的被我猜中真的是具俊曄」