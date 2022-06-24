碧潭水域傳獨木舟受困 消防員到場證實虛驚

今（24）日下午雙北市一陣暴雨，新北市消防局下午2時40分許獲報，新店區開天宮對面碧潭水域，有2人划獨木舟時受困沙洲，消防人員趕赴現場，見2名划獨木舟的民眾已自行划到岸邊，收拾裝備準備上岸，確認虛驚一場。
下午民眾向119報案指稱，2艘獨木舟受困在沙洲，消防局立即派遣人員及船艇前往救援，到場時見2人正緩緩將獨木舟划向岸邊，無受困跡象。
划獨木舟的民眾向消防員表示，今天來練習划獨木舟，當時只是暫時停下休息，才被人誤會是受困，後因雨大又打雷，所以決定上岸。2人收拾裝備後已自行上岸離開。
今（24）日下午雙北市一陣暴雨，新北市消防局下午2時40分許獲報，新店區開天宮對面碧潭水域，有2人划獨木舟時受困沙洲，消防人員趕赴現場，見2名划獨木舟的民眾已自行划到岸邊，收拾裝備準備上岸，確認虛驚一場。
下午民眾向119報案指稱，2艘獨木舟受困在沙洲，消防局立即派遣人員及船艇前往救援，到場時見2人正緩緩將獨木舟划向岸邊，無受困跡象。
划獨木舟的民眾向消防員表示，今天來練習划獨木舟，當時只是暫時停下休息，才被人誤會是受困，後因雨大又打雷，所以決定上岸。2人收拾裝備後已自行上岸離開。
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