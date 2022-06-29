新北市曾姓、許姓男子在桃園一家物流公司擔任司機及倉管人員，該物流公司是知名食品公司儲放銷售商品及報廢商品的物流倉庫，2人涉嫌自2020年3月至7月間，將食品公司報廢待銷毀的濃湯侵占後，再以每包3到15元不等價格賣給買家，不法獲利18萬5400元，新北地檢署今依違反食品衛生管理法、業務侵占、詐欺取財等罪將2人起訴。

曾男負責將食品公司欲銷售商品從物流公司倉庫，運送給各大通路商，許男則負責管理食品公司放置在物流公司倉庫的商品進、出、放行及報廢商品的管理。

起訴指出，曾、許男明知倉庫內存放的濃湯，內含棉屑是報廢待銷品，卻起了貪念，由曾男負責尋找買家及通路商，許男則放行報廢商品交給曾男運送販售給不知情賣家，2人再朋分不法獲利，曾男因此詐得9000元、許男則詐得17萬6400元。

後食品公司鄭姓物流經理，發現已報廢的濃湯在網路販售，報警處理，2人劣行才曝光。

庭訊時，曾男坦承將濃湯賣給下游通路商，但否認有違反食品安全衛生法，辯稱不知道違法，也不知道這些是報廢商品，以為是員工福利；許男則坦承犯行。

檢方依據證人供詞及LINE交易紀錄，認定2人2020年3至7月間，以每包3到15元不等價格，販售3萬3960包報廢的濃湯給不知情賣家，不法獲利18萬5400元。

2人服務的物流公司則與食品公司達成和解，獲緩起訴處分，條件是得支付食品公司84萬5000元（已履行），另得支付國庫20萬元。