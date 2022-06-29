每個上班族都渴望加薪，但若是收到比原本薪水還多很多的錢，事情就大條了！智利一間公司近日誤發給員工286倍的薪水，等於一次領了28年左右的薪水，該員工事後主動向主管承認此事，並答應會退還多出來的部分，然而他卻遲遲沒有動作，之後甚至提出辭呈，整個人就像是從人間蒸發了一樣，不管公司怎麼聯絡都找不到他。

根據外媒報導，智利最大冷盤肉品商之一「食品工業聯盟（Consorcio Industrial de Alimentos）」近日鬧了一場烏龍，一名辦公室助理原本的月薪應該為50萬披索（約新台幣1.6萬元），未料領5月份薪水時卻發現戶頭裡的金額竟高達1億6539萬8851披索（約新台幣540萬元），整整多出286倍，也就等於他一次領了28年左右的薪水。

該員工主動通知主管此事，人力資源部得知消息後緊急核實狀況，最終在公司的要求下，他同意歸還多出來的薪水，然而到了隔天，公司一直沒有收到銀行的退款通知，打電話聯絡卻遲遲沒得到回應，不久後，這名員工主動回電，稱自己不小心睡過頭，會盡快到銀行辦理還款事項，結果仍食言，他甚至在本月2日提出辭呈，從此神隱到現在。

若是這筆錢拿不回來，公司就會損失一筆十分龐大的費用，無奈之下只好採取法律途徑，對該名員工提出「挪用公款」的指控，希望至少可以拿回來一部分的錢，同時公司也強調，如果這名員工願意退回超額的薪水，他們就願意撤銷所有告訴，不再和他計較。