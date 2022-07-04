中壢SOGO在1樓廣場搬來「巨大鱷魚造型扭蛋機」。(業者提供／呂筱蟬桃園傳真)

大江購物中心打造室內森林系打卡景點。(業者提供／呂筱蟬桃園傳真)

暑假到來疫情也逐漸趨緩，搶攻這波疫後商機除旅宿業卯足全力外，百貨商場與電影院也迎來一波許久未見的逛街、觀影人潮，桃園中壢威尼斯影城暑假首周假日，觀影人數相較平常假日多了1倍，中壢SOGO、大江購物中心暑假檔期，瞄準親子客群舉辦生態教室或打造室內森林系打卡景點等，暑假首周成功帶動人潮成長。

中壢威尼斯影城表示，每年暑假都是強檔大片上檔旺季，新冠肺炎疫情延燒近3年，最慘時每個影廳幾乎沒人，今年暑假適逢本土疫情趨緩，暑假首周雖然觀影人潮回籠，觀察仍然未恢復到疫情之前水準，回升約7、8成左右，因為疫情不確定因素太多，只希望暑假檔期這波觀影熱度能繼續維持。

大江購物中心企劃部經理楊若琳說，疫情趨緩加上孩童施打疫苗普及化，家庭客層外出購物、用餐意願相對增加，帶動百貨商場整體買氣，尤其夏季天氣炎熱，有冷氣的百貨商場特別受歡迎，預估今年來客數比去年同期可增加2倍以上，而館內也有電影院，接下來還有暑期強片上映，皆有助於吸引人潮為業績助攻。大江也祭出購物優惠搶攻暑假商機，打造森林系室內休憩空間，成為民眾拍照打卡景點。

中壢SOGO也在1樓廣場搬來「巨大鱷魚造型扭蛋機」，瞄準親子客群，即日起至7月10日推出「仲夏生態探索教室」，邀請專業老師現場導覽介紹各類動物的特徵，成功吸引親子家庭客群。業者也說，暑假首周假日來客數對比去年成長120％，業績跟著翻倍，推出年中慶促銷回饋，要讓悶太久的消費者盡情享受購物樂趣。