中華快遞員工多年來薪水不到25000元，甚至工作17年的老員工月薪也僅29K，該企業工會今（4）日在交通部前提出「全面調薪5000元」及「正職員工薪資不應低於外包派遣3萬8」兩大訴求。相關報導經轉發至社群平台Ptt後也震驚鄉民們，直呼「這薪水真的有誇張到」。

由於負責遞送銀行票據，中華快遞對金融秩序相當重要；但員工薪資多年落在基本工資邊緣，如年資5年月薪約2.6萬元、年資10年月薪2萬7400元，工作17年者月薪也只有2.9萬元，但諷刺的是，外包派遣廣告中，外包人力薪資竟遠高於正職員工，因此發起罷工，要爭取調薪。中華快遞董事長黃振忠表示，外包派遣扣除勞健保、油錢等補貼，實拿不到28K，希望同仁不要因為一些「小事」而傷害跟銀行夥伴建立起來的信任。

對此Ptt鄉民表示「罷工合理，支持！」「這薪水真的有誇張到」、「真的很誇張。比派遣低」、「肯定有問題」。也有鄉民直言、「27K真的罷工沒差，被炒了隨便找個工做也不會比較差」、「一天工作10小時領27K，做辛酸的嗎？」