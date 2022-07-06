中華快遞工會4日赴交通部要求基層員工每月加薪新台幣5000元，今天再到交通部陳情，中華快遞董事長黃振忠接受陳情書，並說交通部長王國材支持工會版本，公司盡快這個月召開董事會。

中華快遞工會9名人員在桃園市產業總工會協助下，今天再到交通部提出加薪訴求，要求實質調薪，所有基層人員全部月薪增加5000元，且不扣績效獎金，同時應參考中華郵政公司，健全調薪制度。

中華快遞工會認為，中華郵政是母公司，中華快遞從民國100年到110年，每年都賺錢，100年稅後盈餘近2614萬元，110年近8458萬元，10年翻3倍，但約200名員工薪資都只在基本工資邊緣，月薪不到3萬元，109年工會開始爭取調薪，一直未獲具體改善，而中華快遞外包人力的薪資卻比正職員工高，引爆員工怒火。

中華快遞工會指出，4日陳情後，資方昨天與工會舉行協商會議，卻未具體回應調薪方案，沒有明確調薪數字與時程，甚至表示若調薪會使績效獎金變少，工會無法接受，協商破局。

中華快遞工會說，去年調整基本工資後，今年發放的績效獎金大幅減少，員工年所得甚至比沒調薪時還少，工會堅持要實質調薪，不能扣績效，若資方無法承諾，不排除發動全台罷工。

黃振忠今天出面接受陳情書，說明交通部長王國材支持工會的版本，公司會盡快在這個月舉行董事會，向其他董事說明，至於績效獎金部分，如果到年底獲利能支應調薪支出，績效就不受影響。

中華郵政說明，中華快遞不是國營事業，中華郵政是最大股東，持股40%，另有8個民間股東，包括中華航空、長榮航空、新竹物流、嘉里大榮物流、韋信創新、亨達航空貨運承攬、迪悌資訊顧問、寶達通運。

中華快遞於89年成立，目前主要業務是負責銀行間票據往來。（編輯：張芷瑄）1110706