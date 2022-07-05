圖說：台灣港務公司董事長李賢義5日陪同交通部長王國材，視察高雄旅運中心大樓興建進度。

國內港埠業務費已經24年沒有調整過，台灣港務公司在6月份舉辦「港埠業務費合理化調整方案」說明會，達成原則調漲10％的共識。台灣港務公司董事長李賢義今(5)日表示，預計本月送交通部核定，核准公告後，明年1月即可正式實施；全國碼頭工會代理事長施永林給予肯定，希望方案能準時執行，讓港埠基層勞工過好年。

由於港埠業務費率已長達24年未曾調整，全國碼頭公會在施永林代理理事長的帶領下，在5月間召開記者會，呼籲政府應正視基層勞工辛苦工作卻換不到合理的待遇，勞工苦哈哈，希望港務公司能儘速調整港埠業務費率，讓勞工能因此改善生活，經媒體大幅報導後，獲得相關單位的重視。

針對如何調整港埠業務費率，台灣港務公司在今年上半年，陸續在北、中、南、東等港口所在地舉辦了8場座談會，並在6月份於高雄召開「港埠業務費合理化調整方案」說明會，邀集各港口的拖船、帶解纜、給水、裝卸等港埠服務業者及航商、貨主、相關公協會代表進行討論，會中碼頭公會代表認為應該調整20%，帶解纜業者則表示再不快點調整，己經要活不下去了！港務公司在與業者溝通後，最終獲得費率調漲10％的共識。

對於新的港埠業務費率到底何時才能正式實施？基層碼頭工人都十分關心；台灣港務公司董事長李賢義5日陪同交通部長王國材，視察高雄旅運中心大樓興建進度時，有媒體記者對此提出詢問，李賢義答稱港務公司已整理好各界意見，目前還在修正細項，預計本（7）月內即可送交通部核定，核准後明年1月就可以正式實施。這樣的說法，被視為本調整方案可望在明年元旦正式實施，送給港埠基層勞工一個新年賀禮。

全國碼頭工會代理理事長施永林接獲港埠業務費調整方案將於明年1月實施的消息後，深感欣慰。他指出，在現今通貨膨脹、物價飆高的時候，交通部和台灣港務公司能體恤民情，讓24年都未調整的港埠業務費盡速實施，這對港埠基層勞工來說是莫大的福祉，希望整個方案能準時、順利執行，不要辜負勞工的期待，提升勞工的薪資，讓大家明年能過個好年。