丁姓、黃姓男子趁娃娃機台台主不在店內時，持舊鑰匙到承德路、士林夜市的娃娃機台偷開零錢箱。(圖/擷取自監視器畫面)

丁姓、黃姓男子曾開過夾娃娃機店，但因景氣不佳結束生意，2人竟萌生歹念，趁娃娃機台台主不在店內時，持舊鑰匙到承德路、士林夜市的娃娃機台偷開零錢箱，第一間警鈴聲大作，2人拔腿逃跑，第二間又被監視器發現，台主立刻到場抓賊，2人趁台主打電話報警時逃跑，警方鎖定身分後通知2人到案，依竊盜罪函辦。

40歲丁男、38歲黃男，兩人都曾當過娃娃機台台主，熟知機台開關方式以及零錢位置，5月9日下午1時許，丁、黃先到承德路4段某娃娃機店偷竊，但因保全系統警鈴大作，2人落慌而逃，接著又前往士林夜市大南路的娃娃機店作案。

監視器拍下丁男蹲在娃娃機台前，僅花約10秒鐘開鎖，拿出錢箱倒出約200元的零錢，並放在背包內。店家在門後全程直擊2人非法行為，立即開門逮人，2人又趁店家拿手機撥號報案時分頭逃跑，警方鎖定雙北地區選物販賣機店竊案的嫌犯，日前通知到案說明，依2起竊盜罪嫌移送法辦。