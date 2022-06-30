針對法院3度抽失智人瑞當國民法官的爭議，司法院表示，年滿23歲以上、在地方法院管轄區域內居住滿4個月以上的我國國民，都有機會擔任國民法官，至於像是百歲人瑞張老太太的情形，則可以以年齡（七十歲以上）或身體因素為由，向法院表示拒絕擔任國民法官，民眾不必擔心。

司法院指出，因為「精神障礙」或「心智缺陷」，影響獨立判斷或表達的能力，依法可以向法院聲請監護宣告或輔助宣告，如果經法院為監護或輔助宣告，就可以從名冊1或是名冊2之中除名，不會再收到後續的通知。

司法院表示，如果屬於「有重大身心疾病，但沒有經過法院監護宣告或輔助宣告者」，即使收到法院通知，只要檢附相關證明，再向法院表示拒絕，就可以拒絕擔任國民法官。

此外，司法院也會汲取此一案例的經驗，評估讓有重大身心疾病，但並無受監護宣告或輔助宣告的民眾，甚至有其他拒絕擔任國民法官正當事由的民眾（如年滿七十歲），可以在更早的階段就表達意願，並由法院予以適當回應，以減少民眾擔心。