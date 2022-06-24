大體老師在有形生命落幕後，同時揭開另一種無形生命的序幕，捨身投入教育界為良醫開道鋪路。義守大學「醫學院」於23日舉行大體老師入殮、火化暨感恩追思禮，感謝6位大體老師與家屬無私的奉獻，將小愛化為大愛，貢獻給醫學教育，讓學子在習醫的道路上了解人體構造，將來奉獻所學。

6位大體老師捨身育才，讓生命獲得延續，心地善良的周吉龍，生前就醫時就有良師心懷，都會主動讓實習醫生與護理師抽血、打針，得知有大體捐贈的資訊就決定簽屬同意書，幫助醫學院的學生成為優秀的醫者。在家屬、朋友眼中「人人好」的翁正陽，生前就許下捐贈大體給醫學教育使用的心願，延續生命光輝的方式，令人動容。

在職場上樂於教學的陳价霜，為了保持身體的完整性因此不做治療，就是要捐贈大體提供醫師養成教育使用。另一位積極面對生活的陳老師，正向的人生觀也讓她決定在離開人世後捐贈大體，能使更多學子獲得啟發。被家人視為最大靠山的楊春利，想要把身體留給需要的醫學單位，所以家人給予全力支持。從事水果批發商的林進榮，他的女兒表示，希望透過捐贈大體，讓父親以不同的方式回饋社會。

醫學院學生致詞代表陳奕宏說，每次上課都心存感激，很感謝大體老師，讓醫學院的學生在成為醫者的路上，獲得寶貴且珍貴的知識。每一位大體老師曾經的付出，都深刻的烙印在學子心中，學子同時也傳承老師們奉獻的精神，將老師給予的養分延續下去，並成為專業且具有同理心的從醫人員。