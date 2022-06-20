苗栗縣長徐耀昌為僑育多元智能雙語實驗小學揭牌。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣僑育國小為苗栗縣雙語教學領頭羊學校，111年學年度起轉型為實驗小學，不僅是苗栗縣第一所雙語實驗小學，更是全國第一所以多元智能為教育理念之雙語實驗小學。20日苗栗縣長徐耀昌為僑育多元智能雙語實驗小學揭牌，並與僑育全體師生共同迎接這歷史性的時刻。

僑育國小在苗栗縣政府支持下，進行各領域雙語教學近3年，近年更獲縣府指定辦理實驗教育，全校教學團隊同心規劃，計畫提報教育部審查順利通過，而不同於其他縣市的雙語教育強調的雙語是華語及英語，位居苗栗客家庄的僑育國小，面對2030雙語政策及國家語言法重視母語的兩大浪潮下，致力於兼顧「國家語言」客語及「國際語言」英語的雙語環境營造。

20日僑育國小師生演出精彩的雙語短劇，展現在學校培育之下學生才藝、學習方面的各項優勢智能。20日縣長徐耀昌、議員鄭碧玉、教育處副處長徐建男、僑育國小校長李雯琪等人為僑育多元智能雙語實驗小學揭牌，縣長並頒發感謝狀給縣內的外籍老師們，感謝外師對縣內孩子在語言教育的用心與奉獻，期待幫助苗栗培育更多更優秀的孩子，更希望苗栗學子近距離與外籍老師溝通對話，增進接觸全英語的學習環境機會。

苗栗縣僑育多元智能雙語實驗小學校長李雯琪表示，相信每個孩子都有8大不同的多元智能，除提供各種機會讓孩子發現他的優勢智能，並承諾每個孩子在僑育可以充分發展實現自我，在多元智能的英語、客語雙語教學讓孩子不僅在地也很國際，發揮最大特色。李雯琪感謝縣府的提攜、同仁的同心及家長的信任，她指出，僑育國小有榮幸參與這教育改革的一役，實驗教育的轉型為的是期望以更寬闊的空間來幫助每位孩子成功。

縣長徐耀昌表示，台灣以高科技多元社會受到世界肯定，並且身為注重出口發展的海島國家，更要透過多元學習與語言能力才能與世界接軌，因此在上任來重視雙語教育的推動，期望為縣內的學子搭建更高的國際視野，而僑育國小在李校長上任3年來持續認真推動雙語教學，並且擔任領頭羊腳色，令人讚揚的是今日更成為全國第一所以多玩智能為理念的雙語實驗小學。

此外，苗栗縣總人口有65％為客家人，徐耀昌強調，對於孩子的教育更希望不忘本，要熟悉本身的母語文化，即使聽得懂卻不會講而流失母語相當可惜，因此在僑育落實多元智能的推展下，期望培養學童探索自我優勢智能，解決生活面對的問題更激發創意，共同培育更多更傑出的孩子。