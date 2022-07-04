女星瑞莎近年積極投入台灣體壇，創立瑞星韻律體操協會，征戰國際各賽事，瑞莎稍早就在網上宣布好消息，透露選手第一次出國比賽，就擊敗222位來自不同國家的好手，勇奪1金3銀3銅的好成績。

瑞莎今（4日）在臉書表示，帶著選手到土耳其參加「Beşiktaş JK 1. INTERNATIONAL RHYTHMIC GİMNASTICS CUP 2022」比賽，小選手才跟他們訓練1年多、第一次出國比賽，就擊敗222位來自不同國家的好手，拿下1金3銀3銅的好成績。瑞莎感動說：「很辛苦、很累，但都值得的」。

瑞莎開心列出選手成績，9歲林羽潔拿下棍棒金牌、徒手銅牌、全能銀牌，且全能成績跟第1名的土耳其冠軍只差0.65分；8歲的李昕霏拿下棍棒銀牌、徒手銅牌、全能銀牌；8歲的鄭娛則是棍棒銅牌、全能銅牌。

瑞莎感性說：「很謝謝所有支持我們的人，這些好成績是我們一起的，我們一定會繼續努力，讓全世界看到我們台灣的美麗和力量！」她提到，孩子們休息1天就要繼續努力，除了下星期天有下一場比賽，接下來將會到法國參賽，瑞莎不忘呼籲大家幫選手們加油。

好成績也讓網友直呼感動，紛紛留言：「恭喜選手們 謝謝瑞莎 你們真的都好棒」、「看到國旗的感動，謝謝您！選手教練都太棒了！」、「小朋友都很棒，瑞莎老師，辛苦了」。

瑞莎開心宣布，體操小選手拿下1金3銀3銅的好成績。（圖／取材自瑞莎 Larisa 臉書）