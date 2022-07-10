澳洲名將基瑞歐斯（Nick Kyrgios）將與喬柯維奇（Nick Kyrgios）爭奪今年溫網男單冠軍，兩人最後一次交手是在2017年，兩次都是基瑞歐斯取勝。基瑞歐斯曾在2019年的播客節目No Challenges Remaining嘲笑過喬柯維奇：「我永遠不會視他是最偉大的球員，因為我跟他打過兩次，他無法贏我。如果你看看我每天的訓練量，跟他相比根本等於零。」

基瑞歐斯因為「壞孩子」的性格而不受球迷歡迎，生涯累積的罰款是職業網球史上第一，他看不慣喬柯維奇刻意討好球迷。「他迫切想要受到喜愛，這讓我無法忍受，他贏球之後的慶祝動作（對球迷飛吻）令人覺得無比尷尬。」

若不是性格問題，基瑞歐斯成就可能會更高，他在比賽中搞怪和擺爛，但是認真打起來還是很強的。大滿貫以外的比賽，基瑞歐斯對上世界前10的選手戰績是22勝21負，足以證明實力非凡。然而在5戰3勝的大滿貫賽事，基瑞歐斯對上世界前10選手的戰績僅僅3勝14負，他本屆打出所有選手最多的120記愛司，被看好佔有發球優勢。

納達爾（Rafael Nadal）曾在2019年墨西哥公開賽輸給基瑞歐斯，賽後批評他說：「這個人不尊重觀眾、不尊重對手、也不尊重自己，就算他擁有摘下大滿貫的實力也沒用。」有趣的是基瑞歐斯公開在澳網疫苗風波聲援喬柯維奇，兩人的關係忽然大幅改善，甚至還衍生出一點「兄弟情」。