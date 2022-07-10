訓練營學員進行接發球特訓。（海碩整合行銷提供）

第7屆YONEX VAMOS・J訓練營今天（10日）是最後一天訓練，上午課程針對回發球落點進行特訓，學員嘗試更積極主動進攻壓迫對手，並控球在底線角落區域；接著加強雙打站位與戰術觀念建立，包含網前移位和截擊練習，最後則進行模擬對抗賽，將本次所學都應用在比賽當中。

第四次參加訓練營的學員陳昱希對於課程帶來的雙打觀念獲益良多，說道：「因為自己比較喜歡雙打，我學到澳洲式陣法，可以讓我上場去做運用，多一些變化模式，讓對手猜不透。」二度參加訓練營的王彥珺則對主動進攻印象深刻，表示：「我之前都是等對手失誤來得分，這次訓練營有學到轉正拍，和打小角拉開對手，讓我自己更有機會主動得分。」

這次訓練營總教練廖俊名指出，今年訓練營的重點是策略，目標讓青少年選手在場上主動進攻，提升得分效能，此外今年加入雙打概念，帶領學員認識不同站位，進而增加得分機會。廖俊名強調：「如果台灣選手未來想參加國際賽，勢必會遇到來自不同國家的對手，選手面對不同打法，必須設定多樣化的戰術應對和改變。」

活動尾聲舉行結業式，也代表為期三天的營隊畫下完美句點，優乃克股份有限公司總經理宮前輝久先生勉勵在場所有學員，他提到VAMOS・J的VAMOS一詞，在西班牙文是「讓我們走吧」的意思，期望大家都能享受網球，朝世界巔峰邁進。此外，總經理以曾參加過訓練營的前輩為例，例如去年東京奧運獲得金牌的瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）、寶島女將葛藍喬安娜、楊亞依等人，許多好手都在世界發光發熱，期望所有參加活動的學員們，以成為躍上世界舞台的選手為目標，全心全意努力付出。