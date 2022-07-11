喬柯維奇（Novak Djokovic）在溫網取得驚人的4連霸，而且是「生涯首度」擊敗基瑞歐斯（Nick Kyrgios），將兩人的交手紀錄改善到1勝2負。「壞小子」基瑞歐斯原先還吹噓喬柯維奇打不過他，如今在溫網決賽親身碰上全力作戰的喬柯維奇之後，基瑞歐斯完全改變了態度：「他有一點像神，我是說真的。我以為我打得夠好了。」

基瑞歐斯恭賀喬柯維奇的勝利，他也感謝現場的裁判、工作人員和觀眾：「過去兩周對我來說非常美妙。」輸球的基瑞歐斯這次展現得很有風度，把所有人誇獎了一遍，還開玩笑說不想再拚了，因為他和團隊都累壞了。「我得好好休個假。我只是很高興打到這個結果，這是我生涯最佳成績，希望我還能回到這裡，但我不確定。」

喬柯維奇同時向基瑞歐斯喊話：「你會回到這裡的，不只是溫布頓，而是決賽。我很難找到安慰你的話，但是你展現出你是世上最棒的網球選手之一，特別是在草地球場。恭喜你與你的團隊，我誠摯祝福你。」喬柯維奇還說他非常尊敬基瑞歐斯，認為他是個才華洋溢、了不起的選手。

對於兩人過去關係不佳，喬柯維奇也自嘲說：「沒想到我會對你說這麼多好話，好吧，我們之間的兄弟情誼正式成立了。」賽前他們已經講好，冠軍要請亞軍吃晚飯，「我不確定是今晚或是改天，但我希望這是個美好友誼的開端。」