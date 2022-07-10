學生們特別手工製作卡片來感謝陳怡涵。（陳怡涵提供／李京昇苗栗傳真）

陳怡涵用愛跟耐心來帶領學生。（陳怡涵提供／李京昇苗栗傳真）

陳怡涵跟學生培養出好感情。（陳怡涵提供／李京昇苗栗傳真）

大同高中國中部老師陳怡涵獲得今年杏壇芬芳獎肯定。（陳怡涵提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣大同高中國中部老師陳怡涵，身為班級導師以同理心陪伴學生向學，協助弱勢家庭、情緒障礙學生導回正軌，用愛跟誠摯教育熱忱帶領學生的她，甫踏入教育界僅3年，就獲得今年杏壇芬芳獎肯定。

26歲的陳怡涵是嘉義人，畢業於東海大學中文系，在她求學階段時，熱愛閱讀、創作，也經常代表學校參加全國各大語文競賽，並拿到不少獎項。也因學生時期參賽，經常碰到瓶頸與挫折，但老師從旁鼓勵，帶給她自信、正向觀念，使得她內心埋下有朝一日也要成為老師，用教育去影響改變他人。

陳怡涵3年前如願以償成為教職，並到苗栗大同高中服務擔任國文老師，也是班級導師。而班上不少有失去父母、父母離異或情緒、學習障礙的學生。其中，一位小傑（化名）有妥瑞氏症、過動等情況。

小傑由媽媽獨自扶養，他在課堂中常常情緒不穩、爆粗口，甚至會上課到一半跑出教室，經常用激烈的方式表達情緒，使得他跟同學之間相處不愉快，不過陳怡涵始終沒有放棄，從小傑高1開始，不停透過傾聽陪伴跟引導，讓他慢慢用正常的方式表達情緒。

小傑也才敞開心胸跟陳怡涵說出心聲，才知道他以往情緒不穩時很無助，大人不願聆聽只給予責備，逐漸才什麼事情都變得悲觀，所幸在陳怡涵耐心、愛心引導，直到高3不僅跟同學打成一片，也跟媽媽關係變好。

「很小的事可能是他們重要的事。」陳怡涵表示，在大家眼中微不足道的事情，很可能是學生們最在意的事，因此她會去理解學生的需求跟心聲，並引導他們去做自己擅長的事，像小傑很有歌唱天分，在校內歌曲比賽時，就讓小傑領唱，同學們發現小傑的天賦，也逐漸改變對小傑的看法。

陳怡涵說，她得知小傑媽媽平時忙於工作，疏忽跟孩子互動，因此她也會拍攝影片、照片，讓小傑媽媽及時知道小傑情況，媽媽也漸漸跟小傑感情越來越好。

不僅引導小傑走回正軌，陳怡涵也在聖誕節、期末等時刻，舉辦頒獎、互動活動，讓學生們互相寫卡片，來找出彼此的優點，小傑也更在頒獎活動中得到人氣獎，讓他喜極而泣。

陳怡涵表示，她希望透過各式活動，讓學生知道愛不只有大人能夠給予，同輩之間也可以互愛，很多學生因此改變自己很多壞習慣，這讓她也相當欣慰

對於獲得杏壇芬芳獎，陳怡涵感到相當意外，她說，自己的資歷相較同校其他老師而言非常資淺，能夠得獎她非常訝異，也很感謝同校老師平時會給她很多建議，才讓她在教學上得以順遂。

大同高中校長何高志表示，怡涵老師3年前剛實習結束便進入大同高中服務，雖然初任教職，卻能快速掌握學校發展願景並融入團隊之中，在教學與輔導方面投注大量時間與心力。學生在她的引導之下，由內而外產生的變化更是有目共睹，得知怡涵老師獲獎，全校師生都為她感到開心。