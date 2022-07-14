大陸近日爆發爛尾樓屋主「停貸潮」，大陸銀保監會14日晚間表示，關鍵在於保交樓，並將引導金融機構市場化參與風險處置。

大陸建案頻傳停工或爛尾，不少屋主無奈之下停止償還貸款。陸媒報導，多達52個停工或爛尾建案的屋主，公告停貸告知書。

大陸官媒證券時報13日在頭版刊文指出，謹防爛尾建案停供風險擴散，警告若這股風潮蔓延，可能對房市造成負面衝擊，對房地產銷售更為不利，也不利於金融系統穩定。各地政府應該研究如何活化爛尾樓，把死棋下活，追討轉移走的資金，或引入有實力的房企，將保交付放在優先位置。

大陸央視報導，大陸銀保監會相關負責人14日表示，最近關注到個別房企的建案出現延期交付情況，對此高度重視。

大陸銀保監會在下一步工作中，支持商品房市場更好符合購房者合理住房需求，引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、人行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」工作，依法依規做好相關金融服務，促進房地產業良性循環和健康發展。