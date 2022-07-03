邁入7月畢業求職潮，新鮮人都在尋覓滿意的職缺，有一名文組畢業的女網友抱怨，自己投了上百家履歷，但薪水行情只有2萬8至3萬2，跟表哥、堂弟相比，待遇明顯有一段差距，讓她抱怨台灣職場薪水對文組相當不友善，卻被網友點破盲點，純文組。

原PO在Dcard工作板發文表示，自己是今年畢業的新鮮人，國立大學外文系畢業，也有金色多益證書（860-990分），找了上百份工作職缺，卻發現薪資多為2萬8至3萬2，年終也只有1到1.5個月。

原PO透露，自己表哥今年私立大學電機系畢業，多益不到500分，在就業博覽會就拿到大公司職缺，畢業即就業起薪4萬以上，還有三節分紅以及入職獎金；另一位沒讀大學的堂弟進入國營做外勤，三年過去月薪也有4萬多元。三方比較之下，讓她直呼「台灣對文組相當不友善」。

不少網友紛紛留言，「唸文組的確實薪水都不多，認識一個台大外文系也是領28k」、「金色證書不去上市櫃傳產或大公司應徵國外業務？條件明明贏我這種做工的一大截」、「純文組的話，當翻譯或老師薪水都不差啊」、「我理組才想問憑什麼起薪跟我們平起平坐」。

也有人則點出原PO盲點，「我身邊文組也很多七萬八萬以上，多益不是金色就是藍色，但都不是外文系，都有自己的專業」、「純文組沒什麼專業能力不要抱怨低薪，商管很多英文都比純文組好」、「你都外文系畢業了，還只有金色多益嗎？」、「語言可以是一個加分的工具，但沒有其他專長的話也很難有什麼競爭力」。

還有外文系畢業的網友分享，「大部分公司根本用不到這麼高的英文能力，只有英文能力=幾乎沒什麼專長的新鮮人，多益和薪水是不會成正比的，出社會找到在科技業的助理工作，英文能力好也不代表能勝任助理工作，英文在很多時候根本派不上用場」。