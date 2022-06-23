休假還能為民服務，新北市三重警分局三重派出所警員林國熙，日前晚間騎車外出到台北市民權西路附近用餐，回程途中發現一處騎樓停放著一輛佈滿灰塵的機車，且坐墊上堆滿雜物，林員覺得不太對勁便上前察看，隨即用手機中下載的警政署APP軟體查詢看該車輛是否為失竊車輛，沒想到一查，顯示該車為遺失車輛。

據了解，該車主是55歲的周姓女子，她於2019年在台北市忠孝東路四段一帶遺失該車，過了2個月仍苦無結果，於是在2020年1月上旬左右到台北市大安警分局報案；當接到員警來電時，她表示該部機車已遺失好一陣子，又得知是員警在休假期間尋獲該車，對員警非常感激。

三重警分局長陳永昌表示，警察工作除認真做好治安、交通等工作外，對於為民服務工作更應以誠心、貼心來服務民眾，讓民眾感受到警察溫馨的另一面，尤其本案三重所員警能夠為民眾著想，在休假期間仍貼心地通知車主。也提醒民眾應注意財物保管，勿淪為竊賊下手目標，警方也將持續防竊作為，維護民眾財產安全。