男童獨自走在車水馬龍省道，女警充當臨時保母，順利協助找到回家的路。（警方提供／林和生屏東傳真）

屏東里港警分局九如分駐所日前接獲民眾報案指出，九如路一段有一名4歲男童日正當中獨自走在大馬路上，員警獲報驅車趕往關懷，女警更充當臨時保母，牽著男童沿途挨家挨戶詢問，最終尋得一位婦人眼尖認出小男孩住處，順利幫他找到回家的路。

警方指出，員警第一時間到達獲報地點，發現男童獨自走在車水馬龍的台3線九如路一段，險象環生，員警主動上前詢問，卻只見男童不發一語、瑟瑟發抖，可能是找不到家人感到害怕、驚慌。

女警蔡佳芹見男童如此緊張，貼心地彎下腰抱起小男孩好言安慰，承諾會帶他找到家人，然後就頂著烈日，帶著男孩沿途挨家挨戶詢問，男童知道員警是要帶他回家時，也就乖乖地跟著。

眾人走了2、300公尺，四處探訪鄰近住戶是否認識男孩？此時一名婦人眼尖認得男童是對面住戶小孩，才指引找到回家的路。

經了解，男童父親獨自扶養2個小孩，當日因工作勞累於家中補眠，未料男孩竟因貪玩自行跑到大馬路上，卻忘記回家的路，所幸遇到員警積極協助及熱心的鄰居幫忙，順利幫男童回到家中，父親見到兒子平安返家，對於警方及鄰居熱心善舉頻頻表示感謝，也承諾下次會更注意。

里港警分局長鄭穎聰表示，員警是第一線接觸民眾人員，能將心比心、視民如親，給予民眾協助對此高度肯定與支持，警方也呼籲民眾，孩童年幼須好好照顧關懷，切勿讓孩子單獨外出，以免發生危險，平時也可訓練幼童熟記家人聯絡資訊，有助快速通知家人。