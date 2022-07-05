屏東縣恆春鎮恆南路的一處住宅今天下午1時多發生火警，警消在火場內發現1名6歲男童，已無生命跡象，送恆春旅遊醫院搶救中。

屏東縣消防局發布訊息指出，下午1時36分接獲民眾報案，指恆南路上這處民宅火警，四大隊大隊調動恆春、車城、墾丁等分隊共10車、18人前往搶救。

搶救人員趕抵現場已有大量濃煙從屋內竄出，隨即佈設水線搶救，火勢在1時50分撲滅，清理火場發現6歲男童已無生命跡象，由恆春分隊救護車送恆春旅遊醫院急救。火警原因已由消防局火災調查科人員火場鑑驗釐清。（編輯：孫承武）1110705