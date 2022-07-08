該法會從下午1點開始，先進行團拜請神、下午2點進行誦經、下午3點普施、下午4點敕符祭煞、下午5點40分準備送煞到河邊，過程至少需要5小時。(黃敬文攝)

新北市三重區29日凌晨發生一起嚴重的民宅火警，釀成3人死亡的悲劇，事後鄰里住戶與企業行號集資至少20多萬，今(8)日在事故現場舉行超度法會以及送火神儀式，儀式從今日下午1點開始直到晚間，過程至少需要5小時，舉行法會的師傅也提醒，有些儀式過程因會有沖犯的問題，所以會需要請旁人迴避。

該法會從下午1點開始，先進行團拜請神、下午2點進行誦經、下午3點普施、下午4點敕符祭煞、下午5點40分準備送煞到河邊，過程至少需要5小時。

當地的仁義里長林武雄表示，以前30多年前當地也曾發生過一場大火，但那次沒有人傷亡，所以那時的送火神儀式比較簡單，這次不幸有出現傷亡，因此儀式會比較隆重，不僅會進行送火神儀式，也會幫事故家屬再處理舉行一次超渡法會。

林武雄說，這場法會由鄰里住戶及一些公司行號一起籌資合辦，目前總金額尚未清點完成，但初估至少有20多萬元，做完法事後剩下的錢也會捐給倖存的男童阿嬤，她在法事開始時也會到現場參加。

負責處理法事的許師傅表示，我們會先做法會，先超渡亡者後，再從事故建築將火神請出來，然後一路送到河邊，讓水把火神送掉，接著再把福迎回來。

另外，由於送火神儀式忌光火，仁義里辦公室也提醒鄰近居民在法事進行時需關電燈、手機及車子大燈等，避免火鬼亂竄，而在法事進行時經過的民眾也勿開光火，避免發生沖煞的問題。

據了解，政府以及公所有提供阿嬤安置費用，目前阿嬤暫時棲身在附近的旅館裡。