2018年台北市一所小學學童遭罰波比跳，還被要求公開描述與同學的紛爭，學童與母親請求國賠，台灣高等法院駁回上訴，認定國小侵害學童的身體自主權及人格發展權且情節重大，判決校方須賠償學童慰撫金16萬5000元確定。

男學童及母親提起國家賠償訴訟主張，男童就讀國小的校長怠忽職守，長期漠視並默許學校的學輔主任及學務組長、班級導師等人對他體罰行為，並有處理程序不當及縱容其他同學對他霸凌之行為，須賠償男童69萬多元、男童母親10萬元本息。

一審士林地方法院及二審高院都認為，2018年男童向校方人員領回遺失物品時，不願填寫事件經過單，遭處罰波比跳各30下，又因打到女同學頭部，不願向她道歉遭處罰波比跳150下，且因拋擲鉛筆盒糾紛，男童被要求在教室同學面前比劃講述事發經過，違反一般管教措施。

高院認為，校方人員疏未遵守教育基本法規定，侵害男童之身體自主權及人格發展權且情節重大，國小須賠償男童慰撫金16萬5000元，男童母親的求償部分無理由、校方免賠，全案確定。