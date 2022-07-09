宜蘭縣蘇澳鎮豆腐岬今天（9日）下午3時許，傳出一名8歲男童溺水意外，男童是與住在宜蘭的家人一同前往豆腐岬，但家長發現孩子不見蹤影，男童經潛水遊客尋獲並拉上岸後，現場遊客為男童實施心肺復甦術，但男童到院前無呼吸、心跳反應，目前仍在醫院搶救中。