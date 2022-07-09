蘇澳豆腐岬8歲男童溺水 獲救無呼吸心跳急送醫 17:212022/07/09 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣蘇澳鎮豆腐岬傳出8歲男童溺水意外，圖為豆腐岬照片。（民眾提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣蘇澳鎮豆腐岬今天（9日）下午3時許，傳出一名8歲男童溺水意外，男童是與住在宜蘭的家人一同前往豆腐岬，但家長發現孩子不見蹤影，男童經潛水遊客尋獲並拉上岸後，現場遊客為男童實施心肺復甦術，但男童到院前無呼吸、心跳反應，目前仍在醫院搶救中。 恆春民宅火警 6歲男童無生命跡象送醫搶救 兒童染疫竟中風 台大收治2例 1歲男童染疫隔天亡 死因曝光 #男童 #豆腐岬 #8歲男童 #遊客 #院前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男童大豹溪戲水險遭捲入激流 救生人員飛身跳水救命 14:022022/07/04 社會 南庄苗21線坍塌 徐耀昌爭預算修復 04:102022/07/09 地方新聞 屏東恆春住宅竄惡火 5歲男童全身燒傷搶救不治 14:352022/07/05 社會 台南將軍漁港遊澎湖小島啟航 二日遊體驗更暢快 17:172022/07/09 生活 罰小五學童波比跳 侵害身體權 國小判賠16.5萬 04:102022/07/06 社會新聞 7歲童溜出門看到波麗士 蹦出：警察叔叔帶我回家 12:152022/07/06 社會 北市國小罰男童波比跳、重演紛爭過程 家長提國賠獲賠16.5萬 12:182022/07/05 社會 基隆中正公園水泥水溝蓋遭踩破 民眾疑豆腐渣工程 17:552022/07/05 生活 2男童染疫併發中風 最年輕才8歲 病況曝光 15:032022/07/08 生活 基隆中正公園水溝蓋 民眾一腳踩破嚇壞 04:102022/07/06 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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