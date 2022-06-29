高雄市政府警察局於111年6月29日下午週報期間頒發好人好事事蹟員警（3人）獎牌表揚，獲獎人為左營分局博愛四路派出所警員李俊明、仁武分局澄觀派出所警員黃閔歆、少年隊警員黃詩涵。表彰李等3位員警平日不管勤務或勤餘均積極為民服務，如搶救生命、社區服務，將心比心、苦民所苦的信念，贏得民眾的肯定。

另頒發予三位退休人員紀念品，表彰本局行政科科長張國讚、防治科科長翁榮華、民管中心主任潘誠章等3人，多年來於警界服務期間之優異表現與默默奉獻精神，局長黃明昭特頒贈紀念品並合影留念，藉此感謝三位退休人員長年為治安犧牲奉獻的辛勞，並予最誠摯的祝福與敬意。

高雄市政府警察局於111年6月29日下午週報期間頒發好人好事事蹟員警獎牌表揚。(高雄市警局提供)

局長黃明昭表示三位退休人員，雖然警察生涯畫下休止符，退休生活也開啟了人生另一樂章，期許能作好生涯規劃，為自己退職後的生活更增添光彩，並注意身體健康；另感佩好人好事的同仁的付出外，希望能拋磚引玉，建立標竿學習，「身在公門好修行」，期勉所有警察同仁能本於初衷，做好警察工作，在自己的工作崗位上持之以恆，用更認真、更負責、更積極專業的工作態度，回饋市民，以贏得民眾對警察的信賴與讚許，進而提升民眾對警察的滿意度。