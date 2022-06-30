黃明昭於北上前到市警局與同仁合影留念。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

接下警政署長一職的黃明昭今將北上辦理交接到任，一早他就到高雄市警局，局內各級主管和分局長等也全前來歡送他，黃明昭致詞時還連2次鞠躬感謝同仁，一群人也在門口合影留念。至於新高雄市警察局長人選何時出爐，可能沒這麼快公布。

離開高雄前黃明昭今一早就到高雄市警局，局內各級主管和分局長等也全前來歡送他，大家一同於門口合影留念，還有同仁獻花祝賀，大喊「署長好」。黃明昭也感性發表談話，特別感謝大家，他也說：「期盼大家能多聯絡，到北部時能到辦公室走走，再一次鞠躬謝謝大家」，接著連2次鞠躬感謝同仁。

而高雄市警察局長一職由誰接目前尚未明朗，由於黃明昭才剛上任，仍需一段時間評估討論，因此可能近期還不會公布，甚至可能到7月中旬，目前先由副局長賈樂吉暫先代理。

高雄市警局隨後也公布最新一批中階警官人事異動，一共90人，將於7月1日15時前辦妥離到職手續，這也是黃正式接任署長前，最後一波人事調整。