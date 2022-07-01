新北市警察局於本周三發布人事異動，林口警分局防治組長郭四輝榮調瑞芳分局，由原警察局訓練科教育股股長蔡志華接任，忠孝派出所所長何昱慶榮陞警察局督察室警務正，由林口派出所所長張金全接任，文化派出所所長黃耀億榮調樹林分局，由交通警察大隊林口分隊分隊長李浩彰接任，林口派出所所長由交通警察大隊三峽分隊分隊長蔡佳良接任，林口交通分隊長由海山分局巡官許哲源接任。

林口警人事布達典禮，地方仕紳踴躍出席觀禮。(林口分局提供)

林口警人事布達典禮，地方仕紳踴躍出席觀禮。(林口分局提供)

為了讓地方能更快認識各新任所長，林口警分局於今（1）日上午十時起先後至林口所、文化所、忠孝所舉行布達儀式，由分局長陳忠龍主持，席間林口各級民意代表、警友、民防、義警、義交、志工、區公所代表、里長以及地方仕紳等也踴躍出席，給予新到任主管滿滿的祝福與鼓勵。

林口警人事布達典禮，地方仕紳踴躍出席觀禮。(林口分局提供)

分局長陳忠龍勉勵新任幹部務必貫徹局長黃宗仁的核心理念「人民最大、基層優先」、「第三方警政」、「行動治理」、「前線管理」、「核心基層」、「五力齊發」與「社區警政」等，共同為民眾打拼一個「安居樂業」的優質生活環境。另也特別強調自7月1日起將展開為期兩個月的「青春專案」，主要是讓莘莘學子能有一個充實且安全的暑期生活，因此警方將加強查緝青少年涉及不法情事、場所及防制被害，落實保護青少年身心健康與安全。