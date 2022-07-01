新店警分局頂城派出所所長今日到職。（新店分局提供／李奇叡新北傳真）

中和分局原交通分隊代理中隊長許勝凱，調任中和分局員山派出所所長。（中和分局提供／李奇叡新北傳真）

中和分局交通分隊代理中隊長懸缺由中和派出所巡官兼副所長林煌智補上。（中和分局提供／李奇叡新北傳真）

新北市警局6月29日發布53人職務異動，新店分局有深坑分駐所及頂城派出所所長職務異動，中和分局則是原交通分隊代理中隊長調任員山派出所所長，三人皆於今（1）日到職，並辦理佈達典禮。

新店警分局深坑分駐所及頂城派出所所長今日到職，分局長余昭俊上午10時許特地至深坑分駐所與頂城派出所駐地辦理布達典禮，並邀民代、守望相助隊、民防、義警、志工、警友、里長以及地方士紳觀禮。

余昭俊期許，新任所長能秉持局長「社區警政、人民最大、基層優先、行動治理」等核心理念，廣納市民的意見積極處理回應，並結合五力「守望相助、志工、民防、義警與警友」等夥伴，共同為民眾營造安居樂業的優質生活環境。

中和分局則是原交通分隊代理中隊長許勝凱，調任中和分局員山派出所所長，懸缺則由中和派出所巡官兼副所長林煌智補上，今日上午分別在員山派出所、交通分隊辦理佈達典禮，並由分局長李建廣親自主持，民代、里長、警友站站長及民防、義警、志工分隊長、地方士紳等人皆受邀出席。

中和分局長李建廣表示，中和轄區人口數多，更處交通要地，因此警察同仁將維持交通順暢及行車、出入安全視作努力重點，加上道路交通流量負荷量大，轄內還有捷運萬大線工程施工，形成多處交通瓶頸，常有交通壅塞情形，使交通順暢、防止車禍發生，也為當前工作重點。

李建廣期勉新任所長，能秉持新北市長侯友宜「行動治理」的理念及新北警察局長黃宗仁「基層優先」、「人民最大」、「治安不空窗」、「服務不打烊」、「新北家園，我們守護」、「治安沒有永遠的勝利，只有不斷的努力」等工作理念，積極推動各項工作，打造中和市民良好居住環境。