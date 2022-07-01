新北市警局6月29日發布53人職務異動，新店分局有深坑分駐所及頂城派出所所長職務異動，中和分局則是原交通分隊代理中隊長調任員山派出所所長，三人皆於今（1）日到職，並辦理佈達典禮。
新店警分局深坑分駐所及頂城派出所所長今日到職，分局長余昭俊上午10時許特地至深坑分駐所與頂城派出所駐地辦理布達典禮，並邀民代、守望相助隊、民防、義警、志工、警友、里長以及地方士紳觀禮。
余昭俊期許，新任所長能秉持局長「社區警政、人民最大、基層優先、行動治理」等核心理念，廣納市民的意見積極處理回應，並結合五力「守望相助、志工、民防、義警與警友」等夥伴，共同為民眾營造安居樂業的優質生活環境。
中和分局則是原交通分隊代理中隊長許勝凱，調任中和分局員山派出所所長，懸缺則由中和派出所巡官兼副所長林煌智補上，今日上午分別在員山派出所、交通分隊辦理佈達典禮，並由分局長李建廣親自主持，民代、里長、警友站站長及民防、義警、志工分隊長、地方士紳等人皆受邀出席。
中和分局長李建廣表示，中和轄區人口數多，更處交通要地，因此警察同仁將維持交通順暢及行車、出入安全視作努力重點，加上道路交通流量負荷量大，轄內還有捷運萬大線工程施工，形成多處交通瓶頸，常有交通壅塞情形，使交通順暢、防止車禍發生，也為當前工作重點。
李建廣期勉新任所長，能秉持新北市長侯友宜「行動治理」的理念及新北警察局長黃宗仁「基層優先」、「人民最大」、「治安不空窗」、「服務不打烊」、「新北家園，我們守護」、「治安沒有永遠的勝利，只有不斷的努力」等工作理念，積極推動各項工作，打造中和市民良好居住環境。
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