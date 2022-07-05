不受疫情影響，「樂多多集團」旗下的台式火鍋品牌「狂一鍋」，將排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃，包裝變身成鍋物上桌的模式獲得市場肯定，近一年來在北中南開出13家直營門店，鎖定暑假期間喜歡嘗鮮的年輕族群，即日起至7/31來店自取「580超狂外帶餐」，現場還可以加5元多5件的肉盤或海鮮，超過一公斤的肉量加上平均每人145元起的誘因，開發「火鍋黨」嗑肉極限的更多可能。

配合週年慶與暑假到來，「狂一鍋」率先推出全台首創的火焰香辣鍋，在桌邊炒香麻辣底料，加入米酒點火燃燒，將辛香料的風味提昇到另一種層次，原價599元，暑期內用嚐鮮價只要389元起，另外還享有加1元多1件（巴沙魚／蛤蠣／小白蝦）的好禮3選1。至於針對嗜肉族客層設計的「580超狂外帶餐」，主餐可以從梅花豬／培根豬／軟嫩雞腿／板腱牛／雪花牛等品項中任選搭配二款，再利用「多5元多5件」的肉品或海鮮超值優惠，合計超過一公斤的肉量炸裂，讓小家庭端上桌面也同樣享有台味海派的儀式感。

替「狂一鍋」打下江山的鎮店之寶「功夫排骨酥」，開幕近一年來的總銷售量，竟可以堆疊出四座半的101大樓！「狂一鍋」特別在8月3日週年慶當天加碼，於創始門市中和永貞店提供83份功夫排骨酥鍋搭配梅花豬的套餐，當日壽星或是民國83年次的消費者只要出示相關證明，即可在店內免費享用，與「狂一鍋」共享週歲的喜悅。