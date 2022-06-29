大陸四川宜賓一名男子與朋友在路邊吃麻辣火鍋，吃飽後大家就開始閒聊，豈料天外竟飛來一隻小鳥，直接衝進火鍋裡，把現場所有人都嚇壞，而小鳥不但沒有掙扎，還漂浮在鍋子裡，他們趕緊將鳥救出，所幸小鳥並無大礙，用清水沖洗後牠就自行離開。

根據《星視頻》報導，涂姓男子近日與友人在路邊吃麻辣火鍋，吃飽後他們便關火，坐在椅子上聊天，豈料突然有一隻黑色的鳥衝了過來，直接飛進麻辣火鍋中，起初以為小鳥會被燙傷，豈料牠不但沒有掙扎，甚至還漂浮在火鍋裡。

眾人愣了幾秒後，趕緊拿出筷子將小鳥夾起來，把牠放到旁邊的水溝蓋上，並用清水沖洗小鳥身上的辣油，所幸小鳥並無大礙，沒過多久就自行飛走，涂男表示，他們當時都很納悶，小鳥飛進鍋裡後，辣油也濺到他們身上，「因為我們那個地方牠很難飛進來，但是牠還是飛進來了」，所幸當時他們已關火，所以火鍋並沒有很燙，小鳥才能平安無事。

此事曝光後，不少網友笑翻表示「鳥：給大家表演一下，鐵鍋燉自己」、「鳥兒也學會了自盡」、「小鳥泡了個麻辣溫泉浴，神清氣爽地離開了」，也有人認為，小鳥可能有受輕傷，最好還是帶到醫院做檢查，另外有養鳥的民眾透露，「我家小鳥看見鍋裡的肉，也會飛進鍋裡大快朵頤，幸好鍋子沒有在火爐上滾，牠酒足飯飽才會出鍋，這一隻鳥應該是嘴饞想吃火鍋，為了吃一口差點丟了小命」。