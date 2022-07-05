盛姓男子今年4月因不滿住處樓下火鍋店客人晚上抽菸、喧鬧，從樓上倒糞水遭店家報警提告，台北地檢署調查時，盛男辯稱當時在澆花，是有機肥，否認倒糞水，但檢察官傳喚當天到現場處理的警察證稱，當時店家雖已經清理過，但現場仍飄散濃厚的屎味，台北地檢署5日依公然侮辱罪起訴盛男。

家住北市大安區的60多歲盛男，4月9日晚間9時，突朝樓下澆淋不明液體，滴到1樓的火鍋店外小庭院，當時正在抽菸的客人被液體滴到，驚覺惡臭，店家查看也被波及，趕緊報警處理。

檢察官調查時，盛男供稱當晚有澆花，但辯稱是用有機肥，並抱怨樓下火鍋店，指該店客人經常在外面抽菸、講話大聲。

檢察官傳喚當天到場處理的警察，警察證稱，店家過去就曾多次因被潑灑不明液體報案，事發當天他獲報到場時，店家雖已清理過了，但仍可聞到類似屎的臭味，認為不可能只是肥料。檢察官不採信盛男說詞，依公然侮辱罪起訴。

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