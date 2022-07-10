三重有間電玩遊戲店家日前遭到竊賊上門，他假裝上門光顧時，趁店家不注意將2片價值共3780元的NS遊戲片竊走，事後店家把當時的失竊畫面上傳到粉絲專頁並報警，警方也已鎖定一名有竊盜前科的28歲張姓男子；不過由於該竊賊當時邊晃動身子，邊把盯上的遊戲片偷偷塞入褲檔的動作太過滑稽，也惹得網友笑翻，笑他的動作根本是「魔鬼的步伐」。

在本月6日晚間7點56分許，在三重區中正南路上經營電玩遊戲店的許姓男子，由於清點貨品時發現有短缺，因此調出店家的監視錄影器材看，赫然發現有名身形消瘦，穿著白衣長褲的男子，在店中晃來晃去，手中還拿著2片NS的遊戲片，形跡可疑。

接著這名男子邊晃動身子，趁店員不注意偷偷把遊戲片塞進褲檔，得手後自以為神不知鬼不覺的慢慢晃出去，殊不知他的舉動全被店家裝設的監視錄影器拍下。

警方獲報後，立刻根據蹤跡逐一調閱監視錄影器，鎖定一名有竊盜前科的28歲張姓男子，目前已通知他到案說明，依法究辦。

不過由於店家也把錄到失竊過程的影片上傳至粉絲專頁分享，結果因為竊賊左右搖晃的動作太過滑稽，被網友戲稱是「魔鬼的步伐」、「偷竊不忘跳舞」、「偷竊不忘跳舞」，店家也不敢置信地表示「藏那種地方...」。