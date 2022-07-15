警方3人依毒品危害防制條例罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。（警方提供／李奇叡新北傳真）

在美留學歸國的28歲張姓碩士生，在網路上自行購買大麻種子，再找來有農業背景的朋友協助種植，製作毒品販賣。歷經長期蒐證，警方上月開始陸續逮捕相關犯案人等，並查扣大麻植株413株，以及大麻成品17.29公斤。

據了解，張男理解大麻在台灣年輕人之間備受歡迎，便找來有農業背景的27歲林姓男子、25歲陳姓男子協助種植，並以花蓮縣玉里鎮某處透天民宅做為據點，製毒販售。

新北市永和警方今年5月掌握情資後，報請花蓮地檢署指揮偵辦，6月9日破門查緝，順利破獲近年台灣東部數量最龐大的大麻製毒工廠案件，當場逮捕張男、林男，並查扣大麻植株共計413株，大麻成品17.29公斤及大批製毒工具，黑市價值逾新台幣億元。

警方後續乘勝追擊，於本月13日在彰化地區溯源查獲在逃陳男，並將3人依毒品危害防制條例罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

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