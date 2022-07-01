屏東男在租屋處種市值逾2億大麻，還養了一隻大丹狗看門。(示意圖/shutterstock)

屏東警方2020年在竹田鄉一處農舍，查獲種植大麻製毒工廠，起出524株大麻植株及成品，市價超過2億元，屏東地院審結，主嫌呂男被依共同製造第2級毒品罪，一審判刑6年6個月，同夥蘇男則被判刑6年，可上訴。

偵辦的里港警分局當時掌握竹田鄉一處農舍有人在製造大麻情資，經3個多月跟蹤埋伏，利用清晨破門攻堅，現場看門的大丹狗，看到大批警察嚇到不敢吠叫，當場逮捕嫌犯，查扣大麻植株524株、成品約500公克，以及烘乾機、製造工具等證物。

嫌犯透露，以每月4萬多元承租農舍後，還到美國網站學習如何種植、製造大麻，並在室內種植2個品種的大麻，觀察哪一種種得較好，期間並以日光機、噴霧器、二氧化碳機來照顧栽培。為了不被人發現，除設製阻斷器、掃頻器防止科技用品偵測，還特別養了1隻大丹狗來守衛。

屋主知道2嫌租用農舍種大麻後非常訝異，他說，王、張承租不久後，就將屋內家具等用品清空，把屋子打掃得很乾淨，讓他以為遇到好房客，沒想到竟是為了種大麻。查緝的大麻每株最多可製造300公克大麻菸，每公克可賣1500元，全部市值超過兩億元。

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