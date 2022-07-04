美國通膨高漲，聯準會2022年以來持續加快升息節奏，短期美股修正幅度大，不過，美國國內景氣仍維持成長之姿，法人認為，美國經濟保持穩健趨勢，隨原油、小麥價格回落，下半年通膨壓力也有機會趨緩，研判美股在消化賣壓後，市場波動幅度將趨緩，美股底部浮現，不妨用美股ETF、美股基金掌握投資美股的甜蜜點。

永豐美國500大（00858）基金經理人林永祥指出，IMF預估，今年美國經濟成長率仍高達3.7％，高於過去10年均值2.1％，可見經濟仍十分強勁，其中，服務業指標仍見復甦，受到快速升息影響，美國經濟雖有趨緩，但從新訂單庫存的數據來看，上游與終端需求均有改善。

林永祥進一步說明，過去兩年美國市場發行了大量的股權連結、結構性理財商品，在升息引發股價急速修正中，大量觸發賣出執行。不過，隨著賣壓持續釋放消化，美股整體市場波動可望趨緩，研判美國大型股綜合權值型指數已在2022年6月中旬率先出現觸底跡象，且已大幅收斂股價波動幅度。

從歷史經驗來看，第三季是投資美股的好時機，永豐投信統計過去五年第三季進場投資美股表現，不論進場投資後持有1個月、3個月、6個月或1年，平均來看都能獲得正報酬，且投資績效也將隨著持有時間拉長而進一步提升，儘管今年上半年美股走勢壓抑，下半年的反彈行情值得期待。

永豐投信旗下的永豐美國500大，追蹤投資STOXX美國500股票指數，成分股涵蓋美國前500大市值公司，最能夠即時反映美股大盤的整體表現，該ETF還設計有半年配息機制，7月1日發布期前配息公告，上半年每單位配息金額1.128元（6月30日收盤價25.02元），投資人只要7月15日買進，即可參與本次配息機會。