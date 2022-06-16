新竹正義輪胎行15日晚間遭陳姓屋主的次兒縱火，造成屋內8名親人喪命，原本傳出陳男因洗碗問題起口角，事後調查才知陳男當晚是與父母借錢不成，又遭訓話後才憤而縱火，當時準備縱火時，父親見狀與他發生拉扯，過程中疑似是打火機落至汽油灘才失火，最後父親與陳男在屋外存活，屋內8人全被燒死。

據了解，二兒子兇嫌平時沉迷線上賭博電玩、不務正業，整天無所事事，曾因缺錢花用向銀行借貸，也會向父母借錢，昨晚就是因向父母討錢不成，才憤而縱火，監視器畫面中，陳男駕車前往加油站，以寶特瓶填裝汽油，返家後淋灑在住家一樓內停放的機車並引火，因屋內擺放大量易燃物品，火勢迅速延燒至2樓。

兇嫌灑汽油準備縱火時，被父親發現爆發拉扯，疑似將打火機掉到地面才引發火勢，原本2名親友出來勸架，發現失火後就衝回屋內救家人，最後葬身火窟。（翻攝照片）

據悉兇嫌灑汽油準備縱火時，被父親發現爆發拉扯，過程中疑似將打火機掉到地面才引發火勢，原本屋內2名親友出來勸架，發現失火後就衝回屋內救家人，最後葬身火窟，剩下兇嫌與父親活下；警消趕抵現場，發現兇嫌在現場低頭沉默，兇嫌最後緩緩說「火是我放的，樓上還有人」，因身上有傷燙傷遭戒護送醫。

經醫院檢傷後，陳嫌身上有二級燙傷、嗆傷，傷燙傷面積佔全身15%，目前插管治療中、無法說話，預計需觀察3至5天，看是否有肺炎症狀，才能拔管；警方昨夜曾詢問陳嫌是否放火，陳嫌點頭認罪，將待傷況穩定後，再次進行筆錄；而事發當時警方問陳嫌，陳嫌說是拉扯時「掉落菸頭」釀災，是否屬實仍待釐清。