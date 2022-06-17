哥哥之後一一向親人上香，在向孩子們上香時泣不成聲，現場家屬更是忍不住放聲痛哭，場面極其哀戚、悲痛。（王惠慧攝）

哥哥上完香後，還擔心自己確診會傳染給其它家屬，自己到靈堂外的家屬休息區，坐在椅上不時獨自啜泣，孤獨的身影、讓人無法想像的傷痛，實在令人不捨。（王惠慧攝）

不少民眾自主送了鮮花放在陳家輪胎行圍籬前的人行道，1位家屬朋友寫上卡片「化作千風，隨風而逝」，令人萬般傷感。（陳育賢攝）

新竹市輪胎行遭逆子縱火釀8死慘案，因確診隔離的職業軍人哥哥17日上午9點許，獨自乘坐防疫計程車再次來到新竹市立生命園區的親人靈堂，並在指揮中心的核准下，與其它家屬保持距離，首次能夠向往生家人一一上香，當跟孩子上香時，明顯感受到他泣不成聲，整個靈堂親屬更是早已放聲大哭。

因軍職且確診隔離中的陳家大哥，此次雖因此逃過死劫，但親母、妻女都葬生在弟弟一手造成的火場中，受創的身心外人無法想像，火警當晚，哥哥就曾獲准回家了解狀況，昨天也到靈堂奔喪，不過因未向指揮中心通報，未進到靈堂區的親人牌位上香。

新竹市衛生局憐惜哥哥家中遭逢巨變，今天代向中央流行疫情指揮中心申請外出奔喪、上香獲核准，予以同意外出。

今天上午9點多，哥哥就穿著全副的隔離裝，獨自坐著防疫計程車來到新竹生命園區，才剛下車，記者就看到陳家大哥面容憔悴，在現場協助的市府民政處人員詢問他要上香嗎？陳家大哥點點頭，之後步入靈堂。

哥哥之後一一向親人上香，在向孩子們上香時泣不成聲，現場家屬更是忍不住放聲痛哭，場面極其哀戚、悲痛。

哥哥上完香後，還擔心自己確診會傳染給其它家屬，自己到靈堂外的家屬休息區，坐在椅上不時獨自啜泣，孤獨的身影、讓人無法想像的傷痛，實在令人不捨。

市府表示，陳男因屬確診隔離階段，憐其家中巨變，新竹市衛生局特別向指揮中心申請核准，予以同意外出，出入皆有安排防疫計程車。

另，衛生局需掌握其在過程中接觸的人造冊、防護裝備及健康追蹤，包括人事時地物、防護措施、出門時間、專人專車等。因此陳男身著防護衣、口罩，期間也須居住在防疫旅館，並每日回報衛生局身體健康狀況。

此外，今天的陳家靈堂陸續有家屬的同學、朋友前來上香；陳家的輪胎行則已由市府請工人圍上鐵皮圍籬，以防危險發生。不少民眾也自主送了鮮花放在圍籬前的人行道，1位家屬的朋友寫上卡片「化作千風，隨風而逝」，令人萬般傷感。