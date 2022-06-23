總統府今增2名確診 張惇涵：各項業務正常運作 19:152022/06/23 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵 （本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今表示，總統府新增2名確診案例，分別為1名總統府員工及1名國安會員工，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。 張惇涵表示，總統府及國安會各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關防疫工作。 陳時中今解隔出關 總統府215人中鏢 橋牌社非法賭博祭酬賓好禮吸客 中壢警逮31人送辦 特斯拉挨告 前員工控未先通知即大裁員 #總統府 #國安會 #張惇涵 #確診 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 我見我思－通膨時代，如何用薪資福利策略留住人才？ 04:102022/06/21 專題周報 佳世達留才 擴大員工持股信託 04:102022/06/21 產業．科技 國務院：1名自願參加俄烏戰爭美國公民在烏戰死 15:112022/06/21 國際 打造幸福職場 一銀開辦正新員工持股信託 04:102022/06/22 金融．稅務 色老闆裝醉搓揉女員工胸部 慘賠120萬和解獲緩刑 08:152022/06/23 社會 美利達 H2營運漸入佳境 04:102022/06/22 證券．權證 護理師難得休假被要求「照顧中風公公」 主管喊1句護航 22:192022/06/22 社會 殘疾女外送員太陽下休息 驕喊「我是殘、沒有廢」感動人 22:492022/06/21 社會 夫妻討債潑漆砸洗車場 2員工制止爆衝突 4人全送辦 13:512022/06/23 社會 台新銀行打造員工持股信託 協助企業共創幸福職場 19:242022/06/20 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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