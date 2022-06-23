金門今日新增108例新冠確診，累計4478例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今日新增108例新冠確診，累計4478例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今日新增108例新冠確診，累計4478例。縣府說明，目前全國確診率約14.97％，金門如按地區常住人口數6萬6418人估算，確診率約6.74％，較全國平均低了許多。縣衛生局呼籲鄉親打好、打滿疫苗，進一步提升自我保護力。

縣府指出，目前全國本土確診病例347萬3513例，確診率約14.97％，而金門地區在地確診病例4478例，如按地區常住人口數6萬6418人估算，確診率約6.74％，顯示確診率較全國平均低；如以戶籍人口數計算，確診率更低。

縣府分析，可能的原因為2年多疫情籠罩，鄉親防疫意識抬頭、重視個人防護措施、節制參與各項聚集活動等等。縣衛生局仍呼籲鄉親疫苗打好打滿、繼續維持個人防疫措施，有關防疫物資與抗病毒藥物，衛生局正持續監控確保充裕。

金門地區今天新增108名確診，累計4478例，目前收治中66例，其中無症狀或輕症56例，中症8例，重症2例；確診者居家照護682例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者200人，目前居家隔離314人，解除居家隔離97人。

縣府強調，面對病毒多變化的情況，施打疫苗仍是最重要的防疫措施，以減少重症發生，尚未完整接種疫苗的鄉親，應儘速前往金門醫院、5鄉鎮衛生所及8家合約診所預約接種，以提升保護力與防止發生重症。