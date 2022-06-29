對於外界指台灣能源政策錯誤，導致電價大漲，經濟部長王美花今天表示，這次原料價格大漲是全球性問題，而且包括美國、日本、歐盟等國家無論是否使用核能，電價都漲得比台灣還多。

王美花今天出席2022今周刊「台灣大未來 國際高峰會」活動。她在會前被媒體詢及電價調整議題時表示，有些政治人物提及台灣的能源政策有錯誤，導致電價大漲，但這次原料價格大漲是全球性問題，漲幅更是過往的3、4倍。

王美花指出，現在各國無論有無使用核能，包括美國、日本、歐盟等使用核能的國家，電價也是漲得比台灣更多，台電在這波全球能源價格大漲下，也有成本壓力。

王美花強調，台灣目前並非已廢除核能，核能發電機組還要運轉到使用年限。她並指出，因新北市政府不允許興建核2廠1號機乾貯設施，導致燃料棒無法拿出來，造成機組提早停止運作，所以若無中央、地方合作，也是無法解決問題。

至於為何這次用電大戶漲幅比較高，王美花強調，因為燃料成本大漲，讓台電有很大虧損，目前的漲幅也並非讓台電就因此不虧損，只是反映部分成本，讓電價較合理化。

王美花指出，許多企業在各國都有工廠，企業主都很清楚，台灣電價與多國比起來「是全世界數一數二的低」，電價若能調整，台電到年底前才不會出現大危機。

1000度以下住宅用電與小店家電價這次未予調漲，王美花說明，因前一陣子的疫情，民間目前都還在慢慢復甦中，因此有較多考量，兼顧發展與穩定物價。

至於明年疫情衝擊較和緩後，是否不排除調漲民生電價，王美花表示，未來會就整體國際原物料成本，與國內狀況等面向滾動式檢討。

經濟部在27日的電價費率審議臨時會決議，7月起平均電價調高8.4%，高壓以上產業用電大戶調漲15%；為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲。（編輯：郭無患）1110629